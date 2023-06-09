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Жителям Ростовской области продавали опасный для здоровья творог

9 июня 2023, 12:44
Фото: Bearas/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Жителям Ростовской области продавали опасный для здоровья творог
В Ростовской области выявили творог, в составе которого был опасный для здоровья фермент, рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты Россельхознадзора нашли некачественный творог в одной из торговых точек. Продукт был произведен в Московской области. Он содержал растительные масла и жиры на растительной основе. Это является признаком небезопасности продукта.

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Также в твороге была обнаружена микробная трансглутаминаза. Это запрещенная пищевая добавка. Она используется недобросовестными производителями из-за своей влагосвязывающей и жироудерживающей способности.

Ранее фантомную площадку по производству сыра и масла нашли в Ростовской области.

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#Продукты в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Виктория Прутковская
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