Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Специалисты Россельхознадзора нашли некачественный творог в одной из торговых точек. Продукт был произведен в Московской области. Он содержал растительные масла и жиры на растительной основе. Это является признаком небезопасности продукта.
Также в твороге была обнаружена микробная трансглутаминаза. Это запрещенная пищевая добавка. Она используется недобросовестными производителями из-за своей влагосвязывающей и жироудерживающей способности.
Ранее фантомную площадку по производству сыра и масла нашли в Ростовской области.