Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:55
Живыми удалось найти 61 человека, еще шесть пропавших граждан погибли. Неподтвержденными оказались 10 заявок.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких», — прокомментировали активисты.
Ранее в Ростовской области без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения в марте. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в Ростове, лежащим на земле.