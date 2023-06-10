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Более 100 человек пропали в Ростовской области за май 2023 года

10 июня 2023, 07:51
Фото: 1mi
В Ростовской области поступили 102 заявки на поиск пропавших людей в мае этого года, сообщают волонтеры «Лизы Алерт».

Живыми удалось найти 61 человека, еще шесть пропавших граждан погибли. Неподтвержденными оказались 10 заявок.

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких», — прокомментировали активисты.

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Ранее в Ростовской области без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения в марте. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в Ростове, лежащим на земле.

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