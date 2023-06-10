Более 60% ростовчан решили не продлевать отдых в День России из-за потерь в зарплате

По итогам опроса, только 13% работающих россиян заявили, что возьмут дополнительные дни отдыха. А 65% респондентов заявили, что не собираются брать отпуск или отгулы после трех дней отдыха, при этом, чем больше была зарплата у опрошенных, тем меньше было желающих взять лишний выходной. Так, например, среди респондентов с заработком от 80 тысяч рублей 67% опрошенных заявили, что не хотят брать себе дополнительные выходные.