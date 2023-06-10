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Более 60% ростовчан решили не продлевать отдых в День России из-за потерь в зарплате

10 июня 2023, 17:28
Фото: 1MI
Более 60% ростовчан решили не продлевать отдых в День России из-за потерь в зарплате
В Ростове 65% жителей решили не продлевать выходные Дня России, чтобы не терять в зарплате, статистика появилась на портале трудоустройства.

Аналитики SuperJob провели опрос среди 1,6 тысячи россиян из 368 городов и других населенных пунктов, чтобы выяснить, кто собирается «догулять» День России за счет отпуска или отгула.

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По итогам опроса, только 13% работающих россиян заявили, что возьмут дополнительные дни отдыха. А 65% респондентов заявили, что не собираются брать отпуск или отгулы после трех дней отдыха, при этом, чем больше была зарплата у опрошенных, тем меньше было желающих взять лишний выходной. Так, например, среди респондентов с заработком от 80 тысяч рублей 67% опрошенных заявили, что не хотят брать себе дополнительные выходные.

Еще по 11% респондентов заявили, что у них сменный график работы, или они пока не приняли решение об отпуске.

Ранее стало известно, сколько денег требуется россиянам на отпуск продолжительностью две недели.

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