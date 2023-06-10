Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Кировский районный суд огласил приговор директору фирмы «Строим по нормам и правилам» Михаилу Дубинину. Его признали виновным в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в 2014 году. Тогда он смог похитить у 2,9 миллиона рублей бюджетных денег
Сам Дубинин вину в содеянном не признал, однако возместил властям все украденные деньги.
В итоге суд приговорил его к пяти годам и одному месяцу заключения в исправительной колонии.
Ранее экс-главу Кагальницкого района Игоря Грибова осудили за обман с жильем детей-сирот.