Кировский районный суд огласил приговор директору фирмы «Строим по нормам и правилам» Михаилу Дубинину. Его признали виновным в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в 2014 году. Тогда он смог похитить у 2,9 миллиона рублей бюджетных денег