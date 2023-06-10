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Директора фирмы «Строим по нормам и правилам» осудили за хищение 2 млн руб в Ростове

10 июня 2023, 13:28
Фото: 1MI
Директора фирмы "СНИП" отправили в колонию за хищение денег в Ростове
Директора фирмы «Строим по нормам и правилам» отправили в колонию за хищение денег при строительстве жилья для детей-сирот, рассказали в Кировском районном суде Ростова.

Кировский районный суд огласил приговор директору фирмы «Строим по нормам и правилам» Михаилу Дубинину. Его признали виновным в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в 2014 году. Тогда он смог похитить у 2,9 миллиона рублей бюджетных денег

Сам Дубинин вину в содеянном не признал, однако возместил властям все украденные деньги.

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В итоге суд приговорил его к пяти годам и одному месяцу заключения в исправительной колонии.

Ранее экс-главу Кагальницкого района Игоря Грибова осудили за обман с жильем детей-сирот.

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