Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Прокуратура начала проверку по факту отключения горячей воды четырех районах Ростова. Ее должны были вернуть потребителям еще 7 июня, однако этого так и не произошло. По факту проверки будет принято процессуальное решение, заверили в надзорном ведомстве.
Ростовчане надеются, что хотя бы проверка прокуратуры поможет разрешить ежегодный коммунальный коллапс, вызванный отключением горячей воды. Они пишут: «До зимы не жду. Всегда отключают сразу на два-три месяца», «Пусть прокуратура разбирается. Каждый год одно и то же. Надоели эти пустые обещания», «Как всегда отключают каждое лето, что по два месяца нет, а во время отопительного сезона все равно трубы ломаются, что по улицам кипяток течет!», «Когда там уже порядок наведут, надоели эти отключения».
Однако нашлись и те, кто видит в отключение горячей воды ироничные плюсы: «Ребята, закаливаемся! Сейчас есть такая возможность», «Зато сколько идей, как нагреть воду и где помыться, мы все придумаем».
Тем временем жители Северного в Ростове пожаловались на горячие батареи в +28.