Ростовчане надеются, что хотя бы проверка прокуратуры поможет разрешить ежегодный коммунальный коллапс, вызванный отключением горячей воды. Они пишут: «До зимы не жду. Всегда отключают сразу на два-три месяца», «Пусть прокуратура разбирается. Каждый год одно и то же. Надоели эти пустые обещания», «Как всегда отключают каждое лето, что по два месяца нет, а во время отопительного сезона все равно трубы ломаются, что по улицам кипяток течет!», «Когда там уже порядок наведут, надоели эти отключения».