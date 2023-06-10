Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Очевидцы сообщили о канализационной аварии на Большой Садовой, 111. Там находится памятник архитектуры — Доходный дом архитектора Кондратьева.
Сейчас на месте работает аварийная бригада. Однако, как пишут в чате Центра управления Ростовской области, пока проблему решить не получается — в семиэтажном здании повело несущую стену.
Власти заявили, что следят за ситуацией.
Информация об инциденте уточняется.
На днях пожар случился в другом старинном доме в Ростове. Горел особняк Тусузовой на улице 1-й Майской.