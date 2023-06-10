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Доходный дом Кондратьева на Большой Садовой затопило нечистотами в Ростове

10 июня 2023, 14:38
Фото: Яндекс. Карты
Дом архитектора Кондратьева на Большой Садовой, 111 в Ростове
В Ростове канализация затопила дом архитектора Кондратьева на Большой Садовой, 111, сообщили представители СМИ в чате Центра управления Ростовской областью.

Очевидцы сообщили о канализационной аварии на Большой Садовой, 111. Там находится памятник архитектуры — Доходный дом архитектора Кондратьева.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Однако, как пишут в чате Центра управления Ростовской области, пока проблему решить не получается — в семиэтажном здании повело несущую стену.

Власти заявили, что следят за ситуацией.

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Информация об инциденте уточняется.

На днях пожар случился в другом старинном доме в Ростове. Горел особняк Тусузовой на улице 1-й Майской.

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