Эксперты провели опрос среди жителей России, чтобы узнать, готовы ли они к увеличению рабочей недели до шести дней при условии роста зарплаты. Треть опрошенных заявила, что готова работать с одним выходным, если их доход увеличится на 10-30%. Еще треть респондентов согласилась на шестидневку при условии роста заработка на 30-50%. Также на согласие влияли дополнительные льготы, оплата проезда и питания.