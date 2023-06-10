rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Изображение материала

Две трети ростовчан готовы работать шесть дней в неделю

10 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Почти две трети ростовчан готовы к увеличению рабочей недели
Почти две трети ростовчан готовы к увеличению рабочей недели, пишут «Новые известия».

Эксперты провели опрос среди жителей России, чтобы узнать, готовы ли они к увеличению рабочей недели до шести дней при условии роста зарплаты. Треть опрошенных заявила, что готова работать с одним выходным, если их доход увеличится на 10-30%. Еще треть респондентов согласилась на шестидневку при условии роста заработка на 30-50%. Также на согласие влияли дополнительные льготы, оплата проезда и питания.

Коллеги и начальство вызывают больше всего стресса у ростовчан
Узнать подробнее

При этом 23% опрошенных заявили, что ни при каких условиях не готовы на увеличение рабочей недели.

Ранее сообщалось, что таксистам в Ростовской области запретят работать больше 12 часов в сутки.

Читайте также:
Таксистам в Ростовской области запретят работать больше 12 часов в суткиБольшинство ростовчан высказались против шестидневной рабочей неделиОколо 34% ростовчан не поедут в отпуск из-за отсутствия денег
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Работа в Ростове#Опросы общественного мнения в Ростове
Подпишитесь
Жители Ростова требуют запретить петарды и вернуть им горячую воду
Сегодня, 14:40
Доходный дом Кондратьева на Большой Садовой затопило нечистотами в Ростове
Сегодня, 14:38
Директора фирмы «Строим по нормам и правилам» осудили за хищение 2 млн руб в Ростове
Сегодня, 13:28
Появились новые подробности стрельбы в отеле в Анапе с участием ростовчанина
Сегодня, 12:47
Столичные врачи вывели из комы подростка, пострадавшего на Гребном канале в Ростове
Сегодня, 11:20
В Ростовской области и ЛНР убрали разделившую людей границу
Сегодня, 09:40