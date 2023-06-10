Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Сотрудники провели ремонт деформационных швов на мосту в районе Каменска-Шахтинского. Теперь движение организовано по двум полосам в направлении Краснодара.
«Рабочие поменяли конструктивные элементы мостового полотна, в том числе верхний и нижний слои покрытия. Вместе с этим заменили гидроизоляцию», — заявили в компании.
Ранее местные жители жаловались на огромные пробки в районе Каменска-Шахтинского, возникающие во время проведения ремонтных работ.
До этого депутаты предложили Хуснуллину расширить трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.