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Движение через мост под Каменском открыли после ремонта и больших пробок

10 июня 2023, 07:42
Фото: 1mi
В Ростовской области завершились работы по ремонту моста на 930 километре трассы М-4 «Дон», сообщает «Автодор».

Сотрудники провели ремонт деформационных швов на мосту в районе Каменска-Шахтинского. Теперь движение организовано по двум полосам в направлении Краснодара.

«Рабочие поменяли конструктивные элементы мостового полотна, в том числе верхний и нижний слои покрытия. Вместе с этим заменили гидроизоляцию», — заявили в компании.

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Ранее местные жители жаловались на огромные пробки в районе Каменска-Шахтинского, возникающие во время проведения ремонтных работ.

До этого депутаты предложили Хуснуллину расширить трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.

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