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На западном подъезде к Ростову с 10 июня открыли сразу четыре полосы

10 июня 2023, 06:52
Фото: 1mi
В субботу, 10 июня, поменяли схему движения с 3 по 6 километры трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон», сообщает УПРДОР «Москва — Волгоград».

Движение здесь открыли по четырем полосам, так как завершились работы по капремонту. В том числе переустроили линию электроосвещения и установили ограждения.

«Появилась также временная разметка. Все это позволяет запустить движение в рабочем режиме по 3-километровому отрезку», — сказано в сообщении.

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Напомним, что капремонт Западного подъезда к Ростову начался в 2022 году.

Ранее появилась информация, что дорожные ограничения введут на трассах в Ростовской области с 9 июля.

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