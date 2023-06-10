Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Движение здесь открыли по четырем полосам, так как завершились работы по капремонту. В том числе переустроили линию электроосвещения и установили ограждения.
«Появилась также временная разметка. Все это позволяет запустить движение в рабочем режиме по 3-километровому отрезку», — сказано в сообщении.
Напомним, что капремонт Западного подъезда к Ростову начался в 2022 году.
Ранее появилась информация, что дорожные ограничения введут на трассах в Ростовской области с 9 июля.