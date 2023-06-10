Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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На данный момент практически завершен сев, а сезонные полевые работы проходят в обычном режиме. Аграрии обеспечены всем необходимым, в том числе техникой.
«Уборочная кампания начнется немного позже — 1 июля. Обычно мы начинаем 20–22 июня. Погода немножко нас задержала», — пишет Don24 со ссылкой на слова главы региона.
Ранее донским дачникам рассказали, как избежать штрафов за незаконную торговлю урожаем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.