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Губернатор заявил, что уборка урожая на Дону задерживается на неделю из-за погоды

10 июня 2023, 09:01
Фото: 1mi
В Ростовской области уборка урожая в этом году начнется позже из-за погодных условий, сообщил губернатор Василий Голубев.

На данный момент практически завершен сев, а сезонные полевые работы проходят в обычном режиме. Аграрии обеспечены всем необходимым, в том числе техникой.

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«Уборочная кампания начнется немного позже — 1 июля. Обычно мы начинаем 20–22 июня. Погода немножко нас задержала», — пишет Don24 со ссылкой на слова главы региона.

Ранее донским дачникам рассказали, как избежать штрафов за незаконную торговлю урожаем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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