Света не будет во вторник, 13 июня, на улицах Нагибина, Симферопольская, Тибетская, 2-я Краснодонская, в переулках Памирский, Измаильский, Кутаисский, Автосборочный. Также это затронет улицы Лесозащитная, Архангельская, Днепропетровская, Богураева, Брестская, Брянская, Панфиловцев.