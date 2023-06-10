Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Света не будет во вторник, 13 июня, на улицах Нагибина, Симферопольская, Тибетская, 2-я Краснодонская, в переулках Памирский, Измаильский, Кутаисский, Автосборочный. Также это затронет улицы Лесозащитная, Архангельская, Днепропетровская, Богураева, Брестская, Брянская, Панфиловцев.
В среду ограничения введут по улицам 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Брянская, Дундича, переулкам Туапсинский и Моздокский.
В четверг обесточат улицы 1-я Грамши, 2-я Грамши, переулки Адлерский, Армавирский, улицы Онежская, Печорская, Двинская, 26 июня, Волжская, Можайская.
В пятницу электричества не будет не улицах Борковского, Победы, Шевцовой, Лесозащитная, Невская, 1-я Грамши, 2-я Грамши, в переулке Адлерский.
Ранее стало известно, что Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством.