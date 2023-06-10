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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 13 и по 18 июня

10 июня 2023, 05:08
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые затронут большое количество улиц с 13 по 18 июня, сообщает «Донэнерго».

Света не будет во вторник, 13 июня, на улицах Нагибина, Симферопольская, Тибетская, 2-я Краснодонская, в переулках Памирский, Измаильский, Кутаисский, Автосборочный. Также это затронет улицы Лесозащитная, Архангельская, Днепропетровская, Богураева, Брестская, Брянская, Панфиловцев.

В среду ограничения введут по улицам 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Брянская, Дундича, переулкам Туапсинский и Моздокский.

В четверг обесточат улицы 1-я Грамши, 2-я Грамши, переулки Адлерский, Армавирский, улицы Онежская, Печорская, Двинская, 26 июня, Волжская, Можайская.

В пятницу электричества не будет не улицах Борковского, Победы, Шевцовой, Лесозащитная, Невская, 1-я Грамши, 2-я Грамши, в переулке Адлерский.

Ранее стало известно, что Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством.

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