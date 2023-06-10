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Молодой водитель на большой скорости протаранил дерево в Волгодонске

10 июня 2023, 09:10
Фото: 1mi
В Ростовской области водитель легкового автомобиля врезался в дерево и получил травмы, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось вечером в пятницу, 9 июня, в Волгодонске на улице Ленина. Здесь 23-летний водитель «ВАЗа» превысил скорость и не справился с управлением.

Из-за этого автомобиль врезался в дерево, из-за чего автолюбитель получил травмы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Ранее автобус с 30 пассажирами в Ростове-на-Дону попал в ДТП утром 9 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году.

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