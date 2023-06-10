Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Происшествие случилось вечером в пятницу, 9 июня, в Волгодонске на улице Ленина. Здесь 23-летний водитель «ВАЗа» превысил скорость и не справился с управлением.
Из-за этого автомобиль врезался в дерево, из-за чего автолюбитель получил травмы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее автобус с 30 пассажирами в Ростове-на-Дону попал в ДТП утром 9 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году.