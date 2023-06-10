Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
В субботу, 10 июня, стало известно, что концерт группы «Звери» на Дворцовой площади не состоится. Представители Росконгресса заявили, что группу заменит «Чиж & Co».
Согласно данным «Газеты.ру», причиной этого стала позиция Романа Билыка, который осудил проведение спецоперации на Украине, выложив пост об этом в социальных сетях.
Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждения, данные будут уточняться.
Ранее директор группы «Звери» назвал виновников скандала в баре.