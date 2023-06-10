rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Изображение материала

На ПМЭФ отменили концерт группы «Звери» из-за высказываний таганрожца Романа Билыка

10 июня 2023, 18:21
Фото: pxhere.com
На ПМЭФ отменили концерт группы «Звери» из-за высказываний таганрожца Романа Билыка
Группа «Чиж & Co» заменит «Зверей» на ПМЭФ из-за позиции по СВО солиста группы таганрожца Романа Билыка, об этом сообщили в ТАСС.

В субботу, 10 июня, стало известно, что концерт группы «Звери» на Дворцовой площади не состоится. Представители Росконгресса заявили, что группу заменит «Чиж & Co».

Согласно данным «Газеты.ру», причиной этого стала позиция Романа Билыка, который осудил проведение спецоперации на Украине, выложив пост об этом в социальных сетях.

Директор таганрожца Ромы Зверя назвал «пьяное быдло» виновниками дебоша в баре
Узнать подробнее

Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждения, данные будут уточняться.

Ранее директор группы «Звери» назвал виновников скандала в баре.

Читайте также:
Жители Самары заявили об устроенном таганрожцем Ромой Зверь дебошеТаганрожец Рома Зверь отсудил у элитной школы 1,7 тыс евро за плохое обучениеПосле концерта таганрожца Ромы Зверя в Москве могут закрыть Дворец спорта «Мегаспорт»
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#Ростовские знаменитости#Концерт#Отмена концерта#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Таганрог
Подпишитесь
Жители Ростова требуют запретить петарды и вернуть им горячую воду
Сегодня, 14:40
Доходный дом Кондратьева на Большой Садовой затопило нечистотами в Ростове
Сегодня, 14:38
Директора фирмы «Строим по нормам и правилам» осудили за хищение 2 млн руб в Ростове
Сегодня, 13:28
Появились новые подробности стрельбы в отеле в Анапе с участием ростовчанина
Сегодня, 12:47
Столичные врачи вывели из комы подростка, пострадавшего на Гребном канале в Ростове
Сегодня, 11:20
В Ростовской области и ЛНР убрали разделившую людей границу
Сегодня, 09:40