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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Ростовской области

10 июня 2023, 08:43
Фото: 1mi
В Ростовской области произошел пожар в частном доме, что привело к гибели одного человека, сообщили в региональном УМЧС.

Причиной возгорания в станице Кировской стала непотушенная сигарета. В результате начался пожар в доме на площади 20 квадратных метров.

«Погиб 33-летний владелец домовладения. Кроме того, в больницу с ожогами доставили 37-летнего мужчину», — уточнили в управлении.

Появилось видео крупного пожара рядом с детской больницей в Таганроге
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Происшествие случилось в пятницу, 9 июня, на улице Клубная.

Ранее появилось видео крупного пожара рядом с детской больницей в Таганроге. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать на ссылке.

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