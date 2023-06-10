Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:47
Причиной возгорания в станице Кировской стала непотушенная сигарета. В результате начался пожар в доме на площади 20 квадратных метров.
«Погиб 33-летний владелец домовладения. Кроме того, в больницу с ожогами доставили 37-летнего мужчину», — уточнили в управлении.
Происшествие случилось в пятницу, 9 июня, на улице Клубная.
Ранее появилось видео крупного пожара рядом с детской больницей в Таганроге. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать на ссылке.