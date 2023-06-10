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Озвучены итоги ключевых событий Евразийского конгресса — 2023

10 июня 2023, 17:20
Фото: РИА Новости
Стали известны итоги мероприятий, проходивших по случаю председательства России в Евразийском экономическом союзе в 2023 году: среди них заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, международная выставка «Евразия — наш дом».

Также в рамках мероприятий состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.

Мероприятия проводились в период с 7 по 9 июня на федеральной территории «Сириус». В роли оператора мероприятий выступил Фонд Росконгресс — это социально ориентированный нефинансовый институт развития, который выполняет функции организатора международных, конгрессно-выставочных и общественных мероприятий. Об этом пишет gorod55.ru.

Заседание совета проводилось в узком и расширенном составах. Главы правительств государств СНГ и ЕАЭС обсудили проблемы сотрудничества и интеграционного взаимодействия, задачи по цифровизации и функционированию внутреннего рынка ЕАЭС. По итогам заседания были приняты 14 документов, среди которых Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах, входящих в состав пятерки.

«Перед правительствами наших государств стоят действительно большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах», — отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министрами государств СНГ и ЕАЭС. По словам главы РФ, в число первоочередных задач ЕАЭС входят дальнейшее расширение торговых связей и повышение вовлеченности экономик и хозяйствующих субъектов в производственные и транспортно-логистические цепочки Евразии, реализация соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Главным мероприятием конгресса стала пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям». В рамках этого мероприятия главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана обсуждали перспективы как ЕАЭС, так и всего Евразийского региона. Речь шла также о развитии инфраструктуры и открытии новых транспортных коридоров, обмене опытом в разных сферах, создании передовых межгосударственных проектов в промышленности, а также о цифровой трансформации и внедрении новых технологий.

Ключевым событием II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС стал деловой завтрак с участием заместителей председателей правительств СНГ и ЕАЭС. В ходе мероприятия гости форума обменялись инициативами, направленными на развитие молодежного предпринимательства и внешнеэкономической деятельности между странами.

На выставке «Евразия — наш дом» были представлены интеграционные проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Экспозицию продемонстрировали в формате отраслевых кластеров, которые разделили по ведущим тематическим направлениям.

В рамках Евразийского конгресса также подготовили культурную и спортивную программы. Эти программы включали концерты, экскурсии в основных музеях, забег, соревнования по теннису и другие специальные мероприятия.

Всего на площадках мероприятия побывали около 1500 участников и представителей СМИ из России и 12 стран.

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