Озвучены итоги ключевых событий Евразийского конгресса — 2023

Главным мероприятием конгресса стала пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям». В рамках этого мероприятия главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана обсуждали перспективы как ЕАЭС, так и всего Евразийского региона. Речь шла также о развитии инфраструктуры и открытии новых транспортных коридоров, обмене опытом в разных сферах, создании передовых межгосударственных проектов в промышленности, а также о цифровой трансформации и внедрении новых технологий.