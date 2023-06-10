Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу в отеле «Мореми» в Анапе. В результате пострадал отдыхавший там турист. СМИ сообщают, что около часа ночи пострадавший увидел ростовчанина с пистолетом и спросил, все ли в порядке. В ответ мужчина открыл огонь.