Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу в отеле «Мореми» в Анапе. В результате пострадал отдыхавший там турист. СМИ сообщают, что около часа ночи пострадавший увидел ростовчанина с пистолетом и спросил, все ли в порядке. В ответ мужчина открыл огонь.
У жертвы оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Их пришлось ампутировать.
Известно, что ростовчанину, открывшему стрельбу, 37 лет. После инцидента ему стало плохо. Он также был госпитализирован.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что пострадавший мужчина был не один, а с супругой.