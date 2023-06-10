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Появились новые подробности стрельбы в отеле в Анапе с участием ростовчанина

10 июня 2023, 12:47
Фото: 1MI
Ростовчанина, открывшего стрельбу в отеле в Анапе, пришлось госпитализировать
Ростовчанина, открывшего стрельбу в отеле в Анапе, пришлось госпитализировать, рассказали «Новые известия».

Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу в отеле «Мореми» в Анапе. В результате пострадал отдыхавший там турист. СМИ сообщают, что около часа ночи пострадавший увидел ростовчанина с пистолетом и спросил, все ли в порядке. В ответ мужчина открыл огонь.

У жертвы оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Их пришлось ампутировать.

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Известно, что ростовчанину, открывшему стрельбу, 37 лет. После инцидента ему стало плохо. Он также был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пострадавший мужчина был не один, а с супругой.

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