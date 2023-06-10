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Прокуратура начала проверку из-за отсутствия горячей воды в домах в Ростове-на-Дону

10 июня 2023, 10:03
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону запустили проверку из-за отсутствия горячей воды в квартирах местных жителей, сообщили в региональной прокуратуре.

«Ростовские тепловые сети» начали работу по подготовке к следующему отопительному сезону, из-за чего пришлось отключить горячую воду. Это коснулось 1370 многоквартирных домов.

«Компания хотела завершить работы к 7 июня, но этого не произошло. Сейчас без горячей воды остается большое количество жителей четырех районов города», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Теперь идет проверка соблюдения требований закона, по ее результатам будут приняты меры реагирования.

До этого глава городской администрации Алексей Логвиненко назвал недопустимым срыв сроков подачи горячей воды в Ростове.

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