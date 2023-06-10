Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«Ростовские тепловые сети» начали работу по подготовке к следующему отопительному сезону, из-за чего пришлось отключить горячую воду. Это коснулось 1370 многоквартирных домов.
«Компания хотела завершить работы к 7 июня, но этого не произошло. Сейчас без горячей воды остается большое количество жителей четырех районов города», — сообщили в надзорном ведомстве.
Теперь идет проверка соблюдения требований закона, по ее результатам будут приняты меры реагирования.
До этого глава городской администрации Алексей Логвиненко назвал недопустимым срыв сроков подачи горячей воды в Ростове.