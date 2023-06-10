Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Вечером в пятницу, 9 июня, местные жители начали писать в соцсетях, что услышали громкие звуки. Они рассказали, что это произошло на Северном.
«Причиной оказался мужчина, который взрывал мощные петарды. Местные парни его догнали и объяснили, что так делать нельзя», — написал автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчины, который решил использовать пиротехнику.
«Просили же не взрывать петарды. Но нет, они назло это будут делать», — заявили ростовчане.
Ранее власти Морозовска сообщили о расследовании прилета украинской ракеты 25 мая.