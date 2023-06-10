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Ростовчане назвали причины звуков хлопков вечером 9 июня

10 июня 2023, 05:18
Фото: 1mi
Причинами звуков хлопков, которые услышали жители Ростова-на-Дону, оказались петарды, сообщили горожане в соцсетях.

Вечером в пятницу, 9 июня, местные жители начали писать в соцсетях, что услышали громкие звуки. Они рассказали, что это произошло на Северном.

«Причиной оказался мужчина, который взрывал мощные петарды. Местные парни его догнали и объяснили, что так делать нельзя», — написал автор.

В Сети появились кадры взрыва петарды, напугавшего ростовчан 4 июня
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Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчины, который решил использовать пиротехнику.

«Просили же не взрывать петарды. Но нет, они назло это будут делать», — заявили ростовчане.

Ранее власти Морозовска сообщили о расследовании прилета украинской ракеты 25 мая.

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