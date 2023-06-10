Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Напомним, что вечером в пятницу, 9 июня, ростовчане заявили, что услышали звуки хлопков, что их напугало. Причиной оказался местный житель, взрывавший петарды.
Ростовчанина догнали и объяснили, что так делать нельзя, а соцсетях началось бурное обсуждение этой ситуации. Горожане высказались о том, чтобы запретить продажу пиротехники.
«Почему бы не запретить продажу петард», — пишут горожане.
«Зачем использовать пиротехнику сейчас? Особо впечатлительные до истерики доходят потом», — заявляют ростовчане.
«Либо у этого мужчины с головой проблемы, либо специально делает, чтобы панику посеять», — сообщают пользователи.