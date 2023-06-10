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Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента 9 июня

10 июня 2023, 06:06
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону попросили запретить продажу петард, взрывы которых пугают горожан, сообщили они в соцсетях.

Напомним, что вечером в пятницу, 9 июня, ростовчане заявили, что услышали звуки хлопков, что их напугало. Причиной оказался местный житель, взрывавший петарды.

Ростовчанина догнали и объяснили, что так делать нельзя, а соцсетях началось бурное обсуждение этой ситуации. Горожане высказались о том, чтобы запретить продажу пиротехники.

Взрывы прогремели десятках километрах от Ростовской области
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«Почему бы не запретить продажу петард», — пишут горожане.

«Зачем использовать пиротехнику сейчас? Особо впечатлительные до истерики доходят потом», — заявляют ростовчане.

«Либо у этого мужчины с головой проблемы, либо специально делает, чтобы панику посеять», — сообщают пользователи.

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