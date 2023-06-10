Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Канал пишет, что ростовчанин из травматического пистолета выстрелил в мужчину, который вышел из номера со своей супругой. Говорится, что пострадавший получил ранение руки.
«Мужчине оторвало фалангу мизинца, раздроблен кончик безымянного пальца. Его привезли в больницу, где ампутировали пальцы», — уточнил канал.
Отмечается, что стрелку стало плохо и его пришлось госпитализировать. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе.