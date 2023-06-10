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Ростовчанин расстрелял постояльца отеля в Анапе

10 июня 2023, 10:44
Фото: 1mi
Житель Ростова-на-Дону, отдыхающий в отеле в Анапе, расстрелял из оружия человека, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что ростовчанин из травматического пистолета выстрелил в мужчину, который вышел из номера со своей супругой. Говорится, что пострадавший получил ранение руки.

«Мужчине оторвало фалангу мизинца, раздроблен кончик безымянного пальца. Его привезли в больницу, где ампутировали пальцы», — уточнил канал.

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Отмечается, что стрелку стало плохо и его пришлось госпитализировать. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе.

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