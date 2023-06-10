rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

Ростовчанина наказали за показ зэкам татуировок с нацистской символикой

10 июня 2023, 08:29
Фото: 1mi
Отбывающего наказание в колонии жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за татуировки с нацистской символикой, сообщили в Кочубеевском районном суде Ставрополья.

Нарушителем оказался 32-летний мужчина, который в бане на территории колонии показывал осужденным татуировки. Они выглядели в виде двух восьмиконечных звезд.

«Фигурант показывал татуировки для того, чтобы осужденные понимали, что ранее он являлся приверженцем воровских традиций и экстремистского движения. По данному факту завели дело об административном правонарушении», — уточнили в суде.

На Дону начнут поиски экстремистов, пока горожане борются за будущее Таганрога
Узнать подробнее

В результате ростовчанина признали виновным и оштрафовали на тысячу рублей. Это решение не вступило в законную силу.

До этого в Ростовской области за демонстрацию экстремистских тату оштрафовали 4 осужденных.

Читайте также:
На Дону начнут поиски экстремистов, пока горожане борются за будущее ТаганрогаВ Ростовской области на поиски экстремистов выделили около 3,6 миллиона рублейРосфинмониторинг внес ростовского журналиста в список террористов и экстремистов
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#18+#Штраф за татуировку#Нарушение в Ростове#Осужденный в Ростове
Подпишитесь
Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента 9 июня
Сегодня, 06:06
Ростовчане назвали причины звуков хлопков вечером 9 июня
Сегодня, 05:18
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 13 и по 18 июня
Сегодня, 05:08
Власти Ростова потратят 1,4 млн рублей на пиар города в соцсетях
Вчера, 18:34
Росздравнадзор проверит аптеку в Таганроге, разгромленную местной зоозащитницей
Вчера, 17:56
Мастер эпизодических ролей: легендарный ростовский актер Егор Тузусов из Нахичевани
Вчера, 20:37