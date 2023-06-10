Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Нарушителем оказался 32-летний мужчина, который в бане на территории колонии показывал осужденным татуировки. Они выглядели в виде двух восьмиконечных звезд.
«Фигурант показывал татуировки для того, чтобы осужденные понимали, что ранее он являлся приверженцем воровских традиций и экстремистского движения. По данному факту завели дело об административном правонарушении», — уточнили в суде.
В результате ростовчанина признали виновным и оштрафовали на тысячу рублей. Это решение не вступило в законную силу.
До этого в Ростовской области за демонстрацию экстремистских тату оштрафовали 4 осужденных.