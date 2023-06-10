rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Изображение материала

Ростовский микробиолог рассказал, где на курорте подстерегают самые опасные инфекции

10 июня 2023, 11:50
Фото: 1MI
На курорте самые опасные инфекции подстерегают не в море, а в продуктах питания
На курорте самые опасные инфекции подстерегают не в море, а в продуктах питания, заявил ростовский микробиолог Андрей Горовцов.

В России начался курортный сезон. Вместе с ним актуальной стала тема ротавирусных инфекций. Ростовский микробиолог Андрей Горовцов заявил 1рнд, что, вопреки стереотипам, большинство ротавирусных инфекций попадает в организм человека не из-за воды.

Прежде всего, вирус передается фекально-оральным путем. Например, подхватить его можно, покупая кукурузу, шашлыки и выпечку у разносчиков на пляже, ведь проследить за чистотой их рук и самих продуктов достаточно сложно.

Горовцов добавил, что в капле морской воды могут жить до нескольких миллионов микроорганизмов. Однако это, скорее, исключение, чем правило.

Россияне опасаются инфекций в салонах красоты
Узнать подробнее

Также ученый рассказал, что в пресных водоемах стоит опасаться сальмонелл, шигелл и холероподобных вибрионов. По мнению Горовцова, ни один из стоячих водоемов Ростова не является рекомендованным для купания.

Ранее RostovGazeta рассказала, почему в Ростовской области началась массовая вакцинация от дифтерии.

Читайте также:
Алексей Логвиненко: «Необходимо обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах»Жителям Ростова разрешили купаться только на двух городских пляжахВ Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий
#Новости#Общество#Ростовские ученые#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента 9 июня
Сегодня, 06:06
Ростовчане назвали причины звуков хлопков вечером 9 июня
Сегодня, 05:18
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 13 и по 18 июня
Сегодня, 05:08
Власти Ростова потратят 1,4 млн рублей на пиар города в соцсетях
Вчера, 18:34
Росздравнадзор проверит аптеку в Таганроге, разгромленную местной зоозащитницей
Вчера, 17:56
Мастер эпизодических ролей: легендарный ростовский актер Егор Тузусов из Нахичевани
Вчера, 20:37