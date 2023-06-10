Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В России начался курортный сезон. Вместе с ним актуальной стала тема ротавирусных инфекций. Ростовский микробиолог Андрей Горовцов заявил 1рнд, что, вопреки стереотипам, большинство ротавирусных инфекций попадает в организм человека не из-за воды.
Прежде всего, вирус передается фекально-оральным путем. Например, подхватить его можно, покупая кукурузу, шашлыки и выпечку у разносчиков на пляже, ведь проследить за чистотой их рук и самих продуктов достаточно сложно.
Горовцов добавил, что в капле морской воды могут жить до нескольких миллионов микроорганизмов. Однако это, скорее, исключение, чем правило.
Также ученый рассказал, что в пресных водоемах стоит опасаться сальмонелл, шигелл и холероподобных вибрионов. По мнению Горовцова, ни один из стоячих водоемов Ростова не является рекомендованным для купания.
Ранее RostovGazeta рассказала, почему в Ростовской области началась массовая вакцинация от дифтерии.