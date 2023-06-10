«Самолеты грохочут»: жителей Таганрога разбудили звуки хлопков и вой сирен 10 июня

В субботу, 10 июня, около 01.28 мск житель Таганрога опубликовал сообщение в городском паблике «Мой Таганрог» с вопросом о том, что произошло в микрорайоне Русского поля. По словам горожанина, он якобы слышал звук, похожий на взрыв, который испугал его.