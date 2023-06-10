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«Самолеты грохочут»: жителей Таганрога разбудили звуки хлопков и вой сирен 10 июня

10 июня 2023, 16:07
Фото: 1MI
Жители Таганрога услышали вой сирен и звуки, похожие на взрывы, ночью 10 июня

Жители Таганрога услышали вой сирен и звуки, похожие на взрывы, ночью 10 июня

В Таганроге жителей Русского поля и районов рядом с аэродром разбудили хлопки и вой сирен в ночь на 10 июня, информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 10 июня, около 01.28 мск житель Таганрога опубликовал сообщение в городском паблике «Мой Таганрог» с вопросом о том, что произошло в микрорайоне Русского поля. По словам горожанина, он якобы слышал звук, похожий на взрыв, который испугал его.

В комментариях жители подтвердили, что действительно слышали ночью шум, однако не знают его источник и причины возникновения.

«Будем надеяться, что учебная[прим. редакции — тревога], вчера почти целый день очередь автоматов раздавалась», «Сирену включают на аэродроме. Судя по прошлому разу, вероятно, что что-то куда-то летело, и на авиабазе объявляют готовность», «Правда, на аэродроме была тревога», — прокомментировали ситуацию горожане.

«На Мариупольском сильно сирена[прим. редакции — воет], я проснулась от звука, сразу паника…», «Сирена была в 4.30 или 4.32 мск… Проснулся от неё за час до работы», — рассказали жители, которых немедленно заклеймили «паникерами».

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«Просыпаешься в четыре утра сирена завывает буквально под ухом, и самолеты грохочут над крышей. Что можно подумать кроме паники?», — возмутилась одна из жителей Русского поля.

Обращаем внимание, что информация о работе сирен или взрывах пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные о ночном происшествии уточняются.

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