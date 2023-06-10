«Самолеты грохочут»: жителей Таганрога разбудили звуки хлопков и вой сирен 10 июня

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В субботу, 10 июня, около 01.28 мск житель Таганрога опубликовал сообщение в городском паблике «Мой Таганрог» с вопросом о том, что произошло в микрорайоне Русского поля. По словам горожанина, он якобы слышал звук, похожий на взрыв, который испугал его.
В комментариях жители подтвердили, что действительно слышали ночью шум, однако не знают его источник и причины возникновения.
«Будем надеяться, что учебная[прим. редакции — тревога], вчера почти целый день очередь автоматов раздавалась», «Сирену включают на аэродроме. Судя по прошлому разу, вероятно, что что-то куда-то летело, и на авиабазе объявляют готовность», «Правда, на аэродроме была тревога», — прокомментировали ситуацию горожане.
«На Мариупольском сильно сирена[прим. редакции — воет], я проснулась от звука, сразу паника…», «Сирена была в 4.30 или 4.32 мск… Проснулся от неё за час до работы», — рассказали жители, которых немедленно заклеймили «паникерами».
«Просыпаешься в четыре утра сирена завывает буквально под ухом, и самолеты грохочут над крышей. Что можно подумать кроме паники?», — возмутилась одна из жителей Русского поля.
Обращаем внимание, что информация о работе сирен или взрывах пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные о ночном происшествии уточняются.
Ранее жителей Ростова-на-Дону напугали взрывы петард, горожане потребовали запретить продажу пиротехники.