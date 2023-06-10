Напомним, 30 мая трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. В тот день там проходил футбольный матч среди юниоров. Во время сильного порыва ветра обрушилась зрительская трибуна. В результате пострадали 36 человек. Мать одного из футболистов погибла.