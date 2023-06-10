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Столичные врачи вывели из комы подростка, пострадавшего на Гребном канале в Ростове

10 июня 2023, 11:20
Фото: rostovgazeta.ru
Обрушение трибуны на Гребном канале в Ростове 30 мая
Из комы вышел подросток, пострадавший во время обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове, пишут Telegram-каналы.

В Москве из комы вышел 13-летний подросток, пострадавший во время обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове 30 мая. Ранее его спецбортом эвакуировали в столицу из-за тяжелого состояния.

Telegram-канал Don Mash пишет, что у подростка диагностировали открытую травму головы и отек мозга. Первую операцию мальчику сделали в Ростове, вторую — в Москве.

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После выхода из комы пациент чувствует себя хорошо, дышит без ИВЛ, помнит близких и находится в ясном сознании.

Напомним, 30 мая трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. В тот день там проходил футбольный матч среди юниоров. Во время сильного порыва ветра обрушилась зрительская трибуна. В результате пострадали 36 человек. Мать одного из футболистов погибла.

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