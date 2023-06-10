По информации издания, 29-летний уроженец хутора Черкесского в Орловском районе Ростовской области погиб 5 июня в результате выполнения боевой задачи во время службы в зоне СВО. Дончанин отправился на службу в начале спецоперации в качестве добровольца, а около недели назад получил серьезное ранение, которое стало причиной его гибели. Александр не дожил до своего тридцатилетия пару недель.