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В ходе спецоперации погиб 29-летний боец из Ростовской области Александр Лобаченко

10 июня 2023, 16:31
Фото: 1MI
В ходе спецоперации погиб 29-летний боец из Ростовской области Александр Лобаченко
В Ростовской области 10 июня простятся с военнослужащим Александром Лобаченко, который погиб в ходе СВО от смертельной раны, об этом сообщили донские СМИ.

В субботу, 10 июня, портал Dondау сообщил, что в Ростовской области пройдут похороны военнослужащего Александра Лобаченко.

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По информации издания, 29-летний уроженец хутора Черкесского в Орловском районе Ростовской области погиб 5 июня в результате выполнения боевой задачи во время службы в зоне СВО. Дончанин отправился на службу в начале спецоперации в качестве добровольца, а около недели назад получил серьезное ранение, которое стало причиной его гибели. Александр не дожил до своего тридцатилетия пару недель.

Фото: Dondау

Обращаем внимание, что МО РФ или другие официальные источники пока не подтверждали гибель военнослужащего, достоверность данных о его гибели уточняется.

Ранее стало известно о гибели военнослужащего Василия Размахаева.

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