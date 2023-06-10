Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В субботу, 10 июня, портал Dondау сообщил, что в Ростовской области пройдут похороны военнослужащего Александра Лобаченко.
По информации издания, 29-летний уроженец хутора Черкесского в Орловском районе Ростовской области погиб 5 июня в результате выполнения боевой задачи во время службы в зоне СВО. Дончанин отправился на службу в начале спецоперации в качестве добровольца, а около недели назад получил серьезное ранение, которое стало причиной его гибели. Александр не дожил до своего тридцатилетия пару недель.
Обращаем внимание, что МО РФ или другие официальные источники пока не подтверждали гибель военнослужащего, достоверность данных о его гибели уточняется.
Ранее стало известно о гибели военнослужащего Василия Размахаева.