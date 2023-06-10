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Published Сегодня, 12:07

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В парке Островского ростовчане смогут бесплатно сдать анализы 12 июня

10 июня 2023, 12:07
Фото: 1MI
Жители Ростова в честь Дня России смогут бесплатно сдать анализы
Жители Ростова в честь Дня России смогут бесплатно сдать анализы, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

12 июня, в День России, жители Ростова смогут бесплатно сдать анализы и пройти обследования. Сделать это можно будет в парке Островского.

Мероприятие организовала поликлиника №1. Акцию она назвала «Вертикаль здоровья». Она продлится до 17 июня.

В парке Островского будет работать мобильная медицинская бригада. Горожанам смогут сделать ЭКГ, общий анализ крови, вычислить индекс массы тела, определить внутриглазное давление и артериальное давление.

Стали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России
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При себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, более 50 мероприятий запланированы в Ростове в День России.

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