Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
12 июня, в День России, жители Ростова смогут бесплатно сдать анализы и пройти обследования. Сделать это можно будет в парке Островского.
Мероприятие организовала поликлиника №1. Акцию она назвала «Вертикаль здоровья». Она продлится до 17 июня.
В парке Островского будет работать мобильная медицинская бригада. Горожанам смогут сделать ЭКГ, общий анализ крови, вычислить индекс массы тела, определить внутриглазное давление и артериальное давление.
При себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС.
Напомним, более 50 мероприятий запланированы в Ростове в День России.