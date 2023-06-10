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В Ростове арестованный ударил сотрудника в СИЗО и умножил свой срок вдвое

10 июня 2023, 06:16
Фото: 1mi

В Ростове арестованный ударил сотрудника в СИЗО и отсидит в два раза больше времени

В Ростове-на-Дону огласили приговор мужчине, который напал на сотрудника СИЗО, сообщает Кировский районный суд.

Фигурант находился в камере одиночного содержания СИЗО и повредил имущество, а также оскорблял сотрудников. После этого он напал на одного из них и нанес ему травмы.

В результате нападавший стал фигурантом еще одного уголовного дела, по которому признал вину. Суд приговорил его к пяти годам заключения.

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Учитывая назначенный срок за прошлое преступление, он проведет в колонии строгого режима 10 лет. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

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