Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Фигурант находился в камере одиночного содержания СИЗО и повредил имущество, а также оскорблял сотрудников. После этого он напал на одного из них и нанес ему травмы.
В результате нападавший стал фигурантом еще одного уголовного дела, по которому признал вину. Суд приговорил его к пяти годам заключения.
Учитывая назначенный срок за прошлое преступление, он проведет в колонии строгого режима 10 лет. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.
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