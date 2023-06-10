В Ростове до конца 2023 года по городским маршрутам запустят электробусы

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В субботу, 10 июня, глава городской администрации Алексей Логвиненко объявил, что до конца 2023 года в Ростове на маршруты общественного транспорта выпустят новые электробусы.
В общей сложности город получит 20 электробусов КамАЗ, поставка запланирована на четвертый квартал 2023 года.
Алексей Логвиненко уточнил, что работы по модернизации общественного транспорта Ростова проводятся совместно с правительством региона, а главной целью является обеспечение пассажиров комфортным и экологичным способом передвижения по городу.
Ранее власти рассказали, когда закроется «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова.