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В Ростове до конца 2023 года по городским маршрутам запустят электробусы

10 июня 2023, 15:22
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове до конца 2023 года по городским маршрутам запустят электробусы
В Ростове муниципальные маршруты общественного транспорта до конца 2023 года начнут обслуживать новые электробусы, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В субботу, 10 июня, глава городской администрации Алексей Логвиненко объявил, что до конца 2023 года в Ростове на маршруты общественного транспорта выпустят новые электробусы.

В общей сложности город получит 20 электробусов КамАЗ, поставка запланирована на четвертый квартал 2023 года.

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Алексей Логвиненко уточнил, что работы по модернизации общественного транспорта Ростова проводятся совместно с правительством региона, а главной целью является обеспечение пассажиров комфортным и экологичным способом передвижения по городу.

Ранее власти рассказали, когда закроется «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова.

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