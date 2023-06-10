Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Эти меры приняли перед празднованием Дня России. Речь идет о местах массового пребывания людей и социальных объектах.
Местных жителей просят сообщать при обнаружении подозрительных предметов и брошенных машин. Обращаться необходимо по номеру 112.
«Наиболее эффективный метод противодействия террористическим актам — это их предупреждение», — прокомментировали в администрации.
Ранее стали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.