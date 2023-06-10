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В Ростове-на-Дону усилили антитеррористические меры в преддверии Дня России

10 июня 2023, 07:12
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону приняли дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности, сообщили в городской администрации.

Эти меры приняли перед празднованием Дня России. Речь идет о местах массового пребывания людей и социальных объектах.

Местных жителей просят сообщать при обнаружении подозрительных предметов и брошенных машин. Обращаться необходимо по номеру 112.

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«Наиболее эффективный метод противодействия террористическим актам — это их предупреждение», — прокомментировали в администрации.

Ранее стали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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