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В Ростове-на-Дону в ночь на 10 июня ловили шумных байкеров

10 июня 2023, 09:20
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 10 июня, провели рейды по контролю уровня шума автомобилей и мотоциклов, сообщили в региональном УГИБДД.

В рейдах задействовали девять экипажей ДПС, особое внимание уделили спальным районам. Всего к ответственности привлекли 56 водителей.

«Пресечено 15 фактов превышения норм уровня шума в автомобиле. Еще 32 материала составили за тонировку», — сказано в сообщении.

Юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки
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Кроме того, поймали двух пьяных водителей, один из них сидел за рулем каршеринговой машины. Также задержали человека по подозрению в хранении наркотиков.

Ранее юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки.

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