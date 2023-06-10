Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В рейдах задействовали девять экипажей ДПС, особое внимание уделили спальным районам. Всего к ответственности привлекли 56 водителей.
«Пресечено 15 фактов превышения норм уровня шума в автомобиле. Еще 32 материала составили за тонировку», — сказано в сообщении.
Кроме того, поймали двух пьяных водителей, один из них сидел за рулем каршеринговой машины. Также задержали человека по подозрению в хранении наркотиков.
Ранее юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки.