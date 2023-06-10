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В Ростовской области могут разрешить призывать на военную службу судимых граждан

10 июня 2023, 09:52
Фото: 1mi
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, в котором хотят разрешить призывать на военную службу судимых граждан, в том числе из Ростовской области, сообщают СМИ.

РИА «Новости» пишет, что в законопроекте предлагается разрешить призыв во время мобилизации и военного положения. Однако есть исключения, они касаются осужденных за тяжкие преступления.

Если законопроект будет принят, то с ранее судимыми можно будет заключать контракт на службу. Проект закона внесли в Госдуму в конце мая.

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Ранее контрактника осудили в Ростове-на-Дону за отдых в период частичной мобилизации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого еще один отряд казачьей бригады «Дон» отправился из Новочеркасска в зону СВО.

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