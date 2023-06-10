Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
РИА «Новости» пишет, что в законопроекте предлагается разрешить призыв во время мобилизации и военного положения. Однако есть исключения, они касаются осужденных за тяжкие преступления.
Если законопроект будет принят, то с ранее судимыми можно будет заключать контракт на службу. Проект закона внесли в Госдуму в конце мая.
Ранее контрактника осудили в Ростове-на-Дону за отдых в период частичной мобилизации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого еще один отряд казачьей бригады «Дон» отправился из Новочеркасска в зону СВО.