В Ростовской области с территорий кладбищ хотят перенести крупные водоводы

Однако так как вопрос размещения водоводов находится в зоне ответственности нескольких ведомств — решить его непросто. Сейчас в Новочеркасске создали рабочую группу, чтобы создать решения для переноса водовода, а также обратились в прокуратуру, чтобы провести проверку правообладателя водовода. Однако остается открытым вопрос, когда и за чьи деньги удастся перенести трубопроводы за пределы донских кладбищ.