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В Ростовской области с территорий кладбищ хотят перенести крупные водоводы

10 июня 2023, 18:00
Фото: 1MI
В Ростовской области с территорий кладбищ хотят перенести крупные водоводы
В Ростовской области обратили внимание на проблему переноса водоводов с территорий донских кладбищ, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Dоnnеws рассказал, что весной на одном из водоводов Новочеркасска произошла крупная авария, благодаря которой выяснилось, что трубопровод проложили прямо по территории кладбища. Аналогичную ситуацию выявили и в Мясниковском районе Ростовской области.

Сейчас депутаты пытаются привлечь внимание к тому, что хотя в Ростовской области есть почти две тысячи кладбищ — у них нет проектов обустройства или создания санитарно-защитных зон.

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Представители КПРФ напомнили, что в апреле из-за аварии на водоводе пришлось в срочном порядке переносить захоронения на действующем кладбище Донского микрорайона. До инцидента никто не знал, что трубопровод находится прямо под погостом.

Депутат Андрей Кутырев уверен, что соседство изношенных коммунальных сооружений с кладбищем может нести угрозу местным жителям. Он напомнил о массовом отравлении людей в поселке Аюта пять лет назад, когда коррозия труб и близость канализации привела к ухудшению самочувствия населения. Сейчас риски еще выше.

«В Новочеркасске ситуация может быть опаснее и острее из-за соседства с могилами умерших, в том числе от разных болезней», — цитирует издание Андрея Кутырева.

Депутат уверен, что порывы водовода могут повториться, и тогда в воду могут попасть вредные вещества, а потому, по мнению Кутырева, необходимо немедленно перенести водовод.

Необходимость в переменах подтвердил и главный архитектор администрации Мясниковского района Андрей Харахашян, который рассказал, что местное кладбище последние десятилетия разрасталось над водоводом диаметром 1,2 тысячи миллиметров.

«Понятно, что, если на нём произойдёт порыв, ситуация будет не очень хорошая. Сейчас нужно искать выход», — заявил архитектор.

Однако так как вопрос размещения водоводов находится в зоне ответственности нескольких ведомств — решить его непросто. Сейчас в Новочеркасске создали рабочую группу, чтобы создать решения для переноса водовода, а также обратились в прокуратуру, чтобы провести проверку правообладателя водовода. Однако остается открытым вопрос, когда и за чьи деньги удастся перенести трубопроводы за пределы донских кладбищ.

Ранее в Батайске объявили о планах построить новое кладбище.

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