В Ростовской области трассу М-4 «Дон» сковало пробкой протяженностью 21,8 километра

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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В субботу, 10 июня, на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе возникла огромная пробка. Затор растянулся от 758-го километра М-4 «Дон» до Нагибинского сельского поселения. Согласно меткам на карте, оставленным автомобилистами, причиной затора стало как минимум одно ДТП и ремонтные работы, из-за которых движение на участке трассы фактически остановилось. Подробности аварии пока неизвестны, данные будут уточняться.
Теперь для того, чтобы проехать проблемный участок протяженностью 21,8 километра автомобилистам потребуется потратить один час и 50 минут пути. Альтернативных путей объезда на трассе нет, также пока нет признаков, что пробка исчезнет в ближайшее время.
Ранее в Ростовской области объявили о завершении ремонта моста в Каменском районе, который несколько месяцев собирал пробки под Каменском-Шахтинским.