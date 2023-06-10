В Ростовской области трассу М-4 «Дон» сковало пробкой протяженностью 21,8 километра

Теперь для того, чтобы проехать проблемный участок протяженностью 21,8 километра автомобилистам потребуется потратить один час и 50 минут пути. Альтернативных путей объезда на трассе нет, также пока нет признаков, что пробка исчезнет в ближайшее время.