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В Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток

10 июня 2023, 15:05
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток
В Ростовской области произошло смертельное ДТП, авария унесла жизнь 25-летнего водителя, подробностями поделились в пресс-службе донского УГИБДД.

В субботу, 10 июня, в 10.43 мск в Пролетарском районе Ростовской области на пятом километре автодороги «станица Буденновская — хутор Коврино» произошла авария с Chevrolet Cruze.

По предварительной информации, 25-летний водитель иномарки ехал из хутора Ганчуков в станицу Буденновскую, когда потерял управление над автомобилем и слетел в левый кювет трассы, где иномарка опрокинулась.

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В результате аварии 17-летний пассажир получил травмы, а сам водитель умер в больнице. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области огласили приговор водителю КамАЗа, который отвлекся от дороги и спровоцировал ДТП с двумя погибшими.

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