В Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В субботу, 10 июня, в 10.43 мск в Пролетарском районе Ростовской области на пятом километре автодороги «станица Буденновская — хутор Коврино» произошла авария с Chevrolet Cruze.
По предварительной информации, 25-летний водитель иномарки ехал из хутора Ганчуков в станицу Буденновскую, когда потерял управление над автомобилем и слетел в левый кювет трассы, где иномарка опрокинулась.
В результате аварии 17-летний пассажир получил травмы, а сам водитель умер в больнице. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области огласили приговор водителю КамАЗа, который отвлекся от дороги и спровоцировал ДТП с двумя погибшими.