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В Таганроге мотоциклист без прав насмерть разбился в аварии 10 июня

10 июня 2023, 16:43
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Таганроге мотоциклист без прав насмерть разбился в аварии 10 июня
В Таганроге водитель мотоцикла без прав погиб, врезавшись в столб ЛЭП, подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В субботу, 10 июня, в 17.40 мск в Таганроге на улице Бабушкина, 2В произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 34-летнего водителя.

По предварительной информации, мужчина управлял мотоциклом Honda без прав категории А, потерял управление над транспортным средств, съехал на правую обочину, где влетел в дорожный знак и опору ЛЭП.

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Столкновение было достаточной силы, чтобы нанести автомобилисту травмы, несовместимые с жизнью — мужчина погиб на месте аварии.

Теперь полиции предстоит выяснить причину и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее в Ростове пьяный водитель сбил мотоциклиста и сбежал с места ДТП.

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