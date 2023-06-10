Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
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Updated Сегодня, 16:45
В субботу, 10 июня, в 17.40 мск в Таганроге на улице Бабушкина, 2В произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 34-летнего водителя.
По предварительной информации, мужчина управлял мотоциклом Honda без прав категории А, потерял управление над транспортным средств, съехал на правую обочину, где влетел в дорожный знак и опору ЛЭП.
Столкновение было достаточной силы, чтобы нанести автомобилисту травмы, несовместимые с жизнью — мужчина погиб на месте аварии.
Теперь полиции предстоит выяснить причину и обстоятельства смертельной аварии.
Ранее в Ростове пьяный водитель сбил мотоциклиста и сбежал с места ДТП.