В Таганроге поместили под стражу мужчину, который в пьяной ссоре заколол знакомого

Следователи выдвинули версию, согласно которой в мае 2023 года мужчина, находившийся в квартире на улице Театральной в Таганроге, выпил, поссорился со своим 44-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом в шею. Это привело к гибели жертвы на месте происшествия, а подозреваемого задержали.