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В Таганроге поместили под стражу мужчину, который в пьяной ссоре заколол знакомого

10 июня 2023, 15:35
Фото: 1MI
В Таганроге поместили под стражу мужчину, который в пьяной ссоре заколол знакомого
В Таганроге заключили под стражу подозреваемого по делу об убийстве в ходе пьяной потасовки, подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел Таганрога СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего горожанина, которого подозревают в жестоком убийстве.

Следователи выдвинули версию, согласно которой в мае 2023 года мужчина, находившийся в квартире на улице Театральной в Таганроге, выпил, поссорился со своим 44-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом в шею. Это привело к гибели жертвы на месте происшествия, а подозреваемого задержали.

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В настоящий момент мужчине предъявили обвинение, он уже признал свою вину и сейчас помещен под стражу, пока проводятся следственные мероприятия, которые помогут восстановить картину преступления.

Ранее дончанин спрятал тело жертвы в колодце, чтобы избежать ответственности за убийство.

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