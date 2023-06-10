В Таганроге поместили под стражу мужчину, который в пьяной ссоре заколол знакомого

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Следственный отдел Таганрога СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего горожанина, которого подозревают в жестоком убийстве.
Следователи выдвинули версию, согласно которой в мае 2023 года мужчина, находившийся в квартире на улице Театральной в Таганроге, выпил, поссорился со своим 44-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом в шею. Это привело к гибели жертвы на месте происшествия, а подозреваемого задержали.
В настоящий момент мужчине предъявили обвинение, он уже признал свою вину и сейчас помещен под стражу, пока проводятся следственные мероприятия, которые помогут восстановить картину преступления.
Ранее дончанин спрятал тело жертвы в колодце, чтобы избежать ответственности за убийство.