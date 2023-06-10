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Жара до 30 градусов придет в Ростов-на-Дону с 16 июня

10 июня 2023, 04:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в середине июня температура воздуха может подняться до 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу будет облачно, а температура составит 29 градусов, в воскресенье могут начаться дожди. Столбики термометров будут находиться на отметке в 26 градусов.

В понедельник и вторник вернется облачная погода, а воздух прогреется до 27 градусов. В среду начнутся дожди, которые будут идти весь день.

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В четверг температура поднимется до 28 градусов, в пятницу, 16 июня, до 30 градусов. Дождей в эти периоды не будет.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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