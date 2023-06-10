Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В субботу будет облачно, а температура составит 29 градусов, в воскресенье могут начаться дожди. Столбики термометров будут находиться на отметке в 26 градусов.
В понедельник и вторник вернется облачная погода, а воздух прогреется до 27 градусов. В среду начнутся дожди, которые будут идти весь день.
В четверг температура поднимется до 28 градусов, в пятницу, 16 июня, до 30 градусов. Дождей в эти периоды не будет.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.