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Жители Ростова требуют запретить петарды и вернуть им горячую воду

10 июня 2023, 14:40
Фото: 1MI
Главные новости Ростова 10 июня
Жители Ростова требуют ограничить использование петард на фоне тревожной обстановки, тем временем прокуратура решила разобраться с отключением горячей воды в городе, а в Анапе ростовчанин отстрелил пальцы постояльцу отеля.

Нервирующие петарды

В ночь на 10 июня жители Ростова услышали звуки хлопков. Горожане испугались, что это могли быть взрывы. Позже выяснилось, что сон ростовчан потревожил взрыв петарды.

Местные жители предложили запретить продажу петард и другой пиротехники. Они считают, что в столь тревожной обстановке их использование неуместно и может довести особо впечатлительных людей до паники и истерики.

Также в соцсетях недоумевают, зачем некоторые ростовчане вообще решаются на использование пиротехники в нынешней обстановке.

Власти инициативу ростовчан пока никак не комментировали.

Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента 9 июня
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Отключение горячей воды

Прокуратура региона начала проверку по факту отсутствия в многоквартирных домах Ростова горячей воды. Дело в том, что в мае в городе «Ростовские тепловые сети» начали подготовку к следующему отопительному сезону. Из-за этого горячую воду отключили в 1370 многоквартирных домах.

Работы планировалось завершить к 7 июня, однако этого так и не произошло. Без горячей воды продолжают оставаться жители четырех районов Ростова.

Теперь надзорное ведомство проверит соблюдение требований закона. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Прокуратура начала проверку из-за отсутствия горячей воды в домах в Ростове-на-Дону
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Стрельба в отеле

СМИ сообщили о стрельбе в отеле «Мореми» в Анапе. Ее открыл 37-летний житель Ростова-на-Дону.

Отдыхавший в отеле турист, выйдя из номера с супругой, увидел ростовчанина с пистолетом. Он решил узнать, все ли в порядке. Однако вместо ответа получил несколько выстрелов в руку. У жертвы оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Их пришлось ампутировать.

В больнице оказался и сам ростовчанин. По информации очевидцев, после инцидента ему стало плохо.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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