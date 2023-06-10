Главные новости Ростова 10 июня

Отдыхавший в отеле турист, выйдя из номера с супругой, увидел ростовчанина с пистолетом. Он решил узнать, все ли в порядке. Однако вместо ответа получил несколько выстрелов в руку. У жертвы оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Их пришлось ампутировать.