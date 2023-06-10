Главные новости Ростова 10 июня

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В ночь на 10 июня жители Ростова услышали звуки хлопков. Горожане испугались, что это могли быть взрывы. Позже выяснилось, что сон ростовчан потревожил взрыв петарды.
Местные жители предложили запретить продажу петард и другой пиротехники. Они считают, что в столь тревожной обстановке их использование неуместно и может довести особо впечатлительных людей до паники и истерики.
Также в соцсетях недоумевают, зачем некоторые ростовчане вообще решаются на использование пиротехники в нынешней обстановке.
Власти инициативу ростовчан пока никак не комментировали.
Прокуратура региона начала проверку по факту отсутствия в многоквартирных домах Ростова горячей воды. Дело в том, что в мае в городе «Ростовские тепловые сети» начали подготовку к следующему отопительному сезону. Из-за этого горячую воду отключили в 1370 многоквартирных домах.
Работы планировалось завершить к 7 июня, однако этого так и не произошло. Без горячей воды продолжают оставаться жители четырех районов Ростова.
Теперь надзорное ведомство проверит соблюдение требований закона. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.
СМИ сообщили о стрельбе в отеле «Мореми» в Анапе. Ее открыл 37-летний житель Ростова-на-Дону.
Отдыхавший в отеле турист, выйдя из номера с супругой, увидел ростовчанина с пистолетом. Он решил узнать, все ли в порядке. Однако вместо ответа получил несколько выстрелов в руку. У жертвы оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Их пришлось ампутировать.
В больнице оказался и сам ростовчанин. По информации очевидцев, после инцидента ему стало плохо.
Обстоятельства происшествия уточняются.