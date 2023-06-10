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Жителя Таганрога арестовали за жестокое убийство знакомого

10 июня 2023, 10:35
Фото: 1mi
В Таганроге заключили под стражу мужчину, который убил знакомого ножом, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в мае в квартире дома на улице Театральной. Здесь фигурант поссорился с 44-летним знакомым и схватился за нож, после чего напал на оппонента.

«Потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавшего задержали. Во время допроса он признал вину и ему предъявили обвинение», — сказано в сообщении.

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Фигуранта заключили под стражу, ему грозит тюремный срок в рамках возбужденного уголовного дела. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Батайске задержали мужчину, который в пьяном угаре заколол товарища.

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