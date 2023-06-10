Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Происшествие случилось в мае в квартире дома на улице Театральной. Здесь фигурант поссорился с 44-летним знакомым и схватился за нож, после чего напал на оппонента.
«Потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавшего задержали. Во время допроса он признал вину и ему предъявили обвинение», — сказано в сообщении.
Фигуранта заключили под стражу, ему грозит тюремный срок в рамках возбужденного уголовного дела. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Батайске задержали мужчину, который в пьяном угаре заколол товарища.