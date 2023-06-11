Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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В Таганроге 11 июня состоится фестиваль красок. Он пройдет на Пушкинской набережной города и на площадке перед ТРЦ «Лето» на улице Чучева, 38.
Мероприятие является ежегодным и приурочено к международному фестивалю «Сделаем мир добрее».
Начало фестиваля красок в Таганроге намечено на 17.00 мск. Сбор участников начнется в 16.00 мск.
Ранее в Ростове-на-Дону организованный фестиваль красок завершился дракой. Ее спровоцировал мужчина в футболке с надписью «Украина».