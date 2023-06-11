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Большой фестиваль красок пройдет в Ростовской области 11 июня

11 июня 2023, 07:51
Фото: Наталья Лист / Группа ВКонтакте "Фестиваль красок в Таганроге"
Фестиваль красок в Таганроге

Большой фестиваль красок пройдет в Таганроге 11 июня

На Пушкинской набережной в Таганроге 11 июня состоится фестиваль красок, сообщает городская афиша.

В Таганроге 11 июня состоится фестиваль красок. Он пройдет на Пушкинской набережной города и на площадке перед ТРЦ «Лето» на улице Чучева, 38.

Мероприятие является ежегодным и приурочено к международному фестивалю «Сделаем мир добрее».

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Начало фестиваля красок в Таганроге намечено на 17.00 мск. Сбор участников начнется в 16.00 мск.

Ранее в Ростове-на-Дону организованный фестиваль красок завершился дракой. Ее спровоцировал мужчина в футболке с надписью «Украина».

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