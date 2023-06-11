На рынках в Ростовской области пропали местные абрикосы. Сейчас в продаже в основном представлены армянские и крымские. Они стоят от 150 до 200 рублей за килограмм. Дендрологи Вера Кишельгоф и Кирилл Биткин рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что на неурожай местных абрикосов повлияли погодные аномалии.