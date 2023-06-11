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Дендрологи рассказали, почему ростовчане останутся без местных абрикосов

11 июня 2023, 10:53
Фото: 1MI
Из-за погодных аномалий ростовчане рискуют остаться без местных абрикосов
Из-за погодных аномалий ростовчане рискуют остаться без местных абрикосов, заявили дендрологи.

На рынках в Ростовской области пропали местные абрикосы. Сейчас в продаже в основном представлены армянские и крымские. Они стоят от 150 до 200 рублей за килограмм. Дендрологи Вера Кишельгоф и Кирилл Биткин рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что на неурожай местных абрикосов повлияли погодные аномалии.

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В марте, когда плодовые деревья начали цвести, в Ростовской области неожиданно пошел снег. Из-за мощных осадков пчелы не смогли опылить деревья. К тому же некоторые из них из-за сырости заболели монилиоз, погубившим цветы.

Ранее губернатор заявил, что уборка урожая в Ростовской области задерживается на неделю из-за погоды.

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#Виктория Прутковская#Урожай в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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