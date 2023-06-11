Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
На рынках в Ростовской области пропали местные абрикосы. Сейчас в продаже в основном представлены армянские и крымские. Они стоят от 150 до 200 рублей за килограмм. Дендрологи Вера Кишельгоф и Кирилл Биткин рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что на неурожай местных абрикосов повлияли погодные аномалии.
В марте, когда плодовые деревья начали цвести, в Ростовской области неожиданно пошел снег. Из-за мощных осадков пчелы не смогли опылить деревья. К тому же некоторые из них из-за сырости заболели монилиоз, погубившим цветы.
Ранее губернатор заявил, что уборка урожая в Ростовской области задерживается на неделю из-за погоды.