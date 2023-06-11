Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Дочь погибшего два года назад в поселке Дмитриадовка сотрудника таганрогского водоканала получит 500 тысяч рублей компенсации. Дело в том, что она является ребенком от первого брака. Власти выплатили компенсацию родственникам новой семьи погибшего. Женщине же пришлось добиваться положенной выплаты еще два года.
По информации «Дон 24», изначально она рассчитывала получить от властей три миллиона рублей. Однако суд снизил сумму компенсации до 500 тысяч.
Напомним, в мае 2021 года трагедия произошла на коллекторе в селе Дмитриадовка Ростовской области. В ходе плановых работ, которые проводили сотрудники водоканала Таганрога, произошел выброс аммиачного газа. Все находившиеся в коллекторе отравились, а позже скончались.