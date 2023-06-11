Дочь погибшего два года назад в поселке Дмитриадовка сотрудника таганрогского водоканала получит 500 тысяч рублей компенсации. Дело в том, что она является ребенком от первого брака. Власти выплатили компенсацию родственникам новой семьи погибшего. Женщине же пришлось добиваться положенной выплаты еще два года.