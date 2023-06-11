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Дочь погибшего сотрудника водоканала в Таганроге получит 500 тысяч рублей компенсации

11 июня 2023, 17:26
Фото: 1MI
Дочери погибшего сотрудника водоканала в Таганроге выплатят компенсацию в 500 тысяч рублей
Дочери погибшего сотрудника водоканала в Таганроге выплатят компенсацию в 500 тысяч рублей, пишут СМИ.

Дочь погибшего два года назад в поселке Дмитриадовка сотрудника таганрогского водоканала получит 500 тысяч рублей компенсации. Дело в том, что она является ребенком от первого брака. Власти выплатили компенсацию родственникам новой семьи погибшего. Женщине же пришлось добиваться положенной выплаты еще два года.

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По информации «Дон 24», изначально она рассчитывала получить от властей три миллиона рублей. Однако суд снизил сумму компенсации до 500 тысяч.

Напомним, в мае 2021 года трагедия произошла на коллекторе в селе Дмитриадовка Ростовской области. В ходе плановых работ, которые проводили сотрудники водоканала Таганрога, произошел выброс аммиачного газа. Все находившиеся в коллекторе отравились, а позже скончались.

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