Движение перекроют в Ростове под Текучевским мостом с 12 июля

Напомним, с 9 июля в Ростовской области будет ограничено движение на 19 участках дорог. Так, до конца ноября нельзя будет проехать по трассе «Обливская — Советская — Боковская — Каргинская» на участке 0+000 километра — 3+130 километра в Боковском районе.