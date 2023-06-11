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Движение перекроют в Ростове под Текучевским мостом с 12 июля

11 июня 2023, 06:01
Фото: 1MI
Движение перекроют в Ростове под Текучевским мостом с 12 июля
В Ростове почти до конца июля нельзя будет проехать по дороге, которая находится под Текучевским мостом, сообщили в департаменте автодорог.

Проезд перекрыт будет с 12 июля. Машины не смогут проехать по улице Маркова на участке от улицы Бондаренко до переулка Озимый, а также по переулку Озимый.

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Кроме того, проезд будет запрещен временно по улице Локомотивная на участке от переулка Озимый до переулка Приволжский. Снимут ограничения только 28 июля. Перекрытие дорог связано с модернизацией тепломагистрали.

Напомним, с 9 июля в Ростовской области будет ограничено движение на 19 участках дорог. Так, до конца ноября нельзя будет проехать по трассе «Обливская — Советская — Боковская — Каргинская» на участке 0+000 километра — 3+130 километра в Боковском районе.

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