Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Проезд перекрыт будет с 12 июля. Машины не смогут проехать по улице Маркова на участке от улицы Бондаренко до переулка Озимый, а также по переулку Озимый.
Кроме того, проезд будет запрещен временно по улице Локомотивная на участке от переулка Озимый до переулка Приволжский. Снимут ограничения только 28 июля. Перекрытие дорог связано с модернизацией тепломагистрали.
Напомним, с 9 июля в Ростовской области будет ограничено движение на 19 участках дорог. Так, до конца ноября нельзя будет проехать по трассе «Обливская — Советская — Боковская — Каргинская» на участке 0+000 километра — 3+130 километра в Боковском районе.