Суд в Ростове изменил приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу. Он является фигурантом громкого дела о «золотом песке». Вместе с сообщниками он заменил песок на более дешевый и некачественный во время строительства «Ростов Арены». Ущерб от действий Сидаша оценивается в 80 миллионов рублей.