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Итоги недели: в Ростовской области разрушаются берега Дона и поджигают пути поездов

11 июня 2023, 17:27
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области с 12 по 18 июня

В Ростовской области разрушаются берега Дона и поджигают железнодорожные пути

Ученые заявили об обрушении берегов реки Дон в Ростовской области, тем временем неизвестные повредили железнодорожные пути под Ростовом, а экс-заместителю губернатора Сергею Сидашу условный срок заменили на реальный.

Обрушение берегов

Ученые ЮНЦ РАН опубликовали работу, посвященную интенсивному разрушению берегов реки Дон в Ростовской области. По словам специалистов, эрозия берегов ярче всего заметна от плотины Цимлянского водохранилища до дельте реки.

Разрушение берегов крайне опасно для хозяйства региона, инфраструктурных объектов и памятников. Эрозия спровоцирована, прежде всего, нагонными явлениями и волнами от грузовых судов, проходящих на большой скорости по уже обмелевшему судоходному руслу.

Также на ухудшение ситуации влияют свалки мусора у берегов, песчаные пляжи и острова неестественного происхождения.

Ученые заключили, что процесс антропогенной трансформации реки Дон будет становиться только интенсивней.

Ученые заявили о разрушении берегов реки Дон в Ростовской области
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Диверсия на железной дороге

Telegram-каналы сообщили о диверсии на железной дороге под Ростовом-на-Дону. Происшествие, предположительно, произошло в ночь на 7 июня.

Сообщается, что неизвестные диверсанты нарушили работу железной дороги в районе станции «Хапры». Там произошло срабатывание ложной занятости рельсовых цепей и четных участков перегона «Хапры — Ростов-Западный».

На место происшествия оперативно прибыла дежурная бригада. Она установила, что неизвестные злоумышленники вскрыли и подожгли релейный и батарейный шкафы электронной центральной блокировки станции.

Из-за поджога повреждены оказались органы управления ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. По этой причине пришлось задержать поезд «Москва — Ейск» и электричку «Таганрог — Ростов-Главный».

Поломки смогли устранить лишь к раннему утру следующего дня. Ущерб от действий преступников составил 30 тысяч рублей.

На месте происшествия следователи позже нашли марлевые тампоны, пропитанные бензином, а также две пластиковые бутылки и канистру.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Официальной информации о диверсии и ее расследовании пока не поступало.

Телеграм-каналы сообщили о диверсии на железной дороге в Ростовской области
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Четыре года за десятки миллионов

Суд в Ростове изменил приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу. Он является фигурантом громкого дела о «золотом песке». Вместе с сообщниками он заменил песок на более дешевый и некачественный во время строительства «Ростов Арены». Ущерб от действий Сидаша оценивается в 80 миллионов рублей.

Его признали виновным и первоначально назначили наказание в виде четырех лет условного заключения. Однако со столь мягким приговором не согласился обвинитель. Он обжаловал решение суда.

Пересмотрев дело, суд изменил условный срок для Сидаша на реальный. Уточняется, что таким же образом ужесточили приговор и другим фигурантам дела.

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