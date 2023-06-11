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«Как на севере живем»: ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней и снега

11 июня 2023, 15:44
Фото: 1MI
Из-за аномальной непогоды этой весной в Ростовской области прогнозируется неурожай абрикосов

Ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней и снега

Из-за аномальной непогоды этой весной в Ростовской области прогнозируется неурожай абрикосов, новость об этом активно обсуждают в соцсетях местные жители.

Жители Ростовской области обратили внимание на отсутствие на рынках местных абрикосов. В основном в продаже имеются фрукты из Армении Крыма. Дендрологи объяснили, что из-за снега выпавшего в марте деревья не смогли опылить насекомые. К тому же из-за сырости часть цветов на них погибла. Поэтому ждать урожая собственных абрикосов Ростовской области не приходится.

В соцсетях местные жители оказались расстроены этим фактом. Они пишут: «Как на севере живем. Скоро без всех своих овощей и фруктов с этими ливнями и снегами останемся», «Такой плодородный край, и ничего не выросло. Ужас какой», «И так все было дорогое на рынках, а теперь вообще фрукты каждый день себе не позволишь».

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Также многие выразили надежду, что погода в регионе улучшится, и дожди уступят место теплой летней погоде.

Ранее губернатор заявил, что уборка урожая в Ростовской области задерживается на неделю из-за погоды.

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