Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Жители Ростовской области обратили внимание на отсутствие на рынках местных абрикосов. В основном в продаже имеются фрукты из Армении Крыма. Дендрологи объяснили, что из-за снега выпавшего в марте деревья не смогли опылить насекомые. К тому же из-за сырости часть цветов на них погибла. Поэтому ждать урожая собственных абрикосов Ростовской области не приходится.
В соцсетях местные жители оказались расстроены этим фактом. Они пишут: «Как на севере живем. Скоро без всех своих овощей и фруктов с этими ливнями и снегами останемся», «Такой плодородный край, и ничего не выросло. Ужас какой», «И так все было дорогое на рынках, а теперь вообще фрукты каждый день себе не позволишь».
Также многие выразили надежду, что погода в регионе улучшится, и дожди уступят место теплой летней погоде.
Ранее губернатор заявил, что уборка урожая в Ростовской области задерживается на неделю из-за погоды.