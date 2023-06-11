В соцсетях местные жители оказались расстроены этим фактом. Они пишут: «Как на севере живем. Скоро без всех своих овощей и фруктов с этими ливнями и снегами останемся», «Такой плодородный край, и ничего не выросло. Ужас какой», «И так все было дорогое на рынках, а теперь вообще фрукты каждый день себе не позволишь».