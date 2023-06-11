Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Из-за ДТП пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области». Затор протянулся в Миллеровском районе от 871 километра до 900 километра в сторону Москвы.
ГИБДД пока никак не комментировало дорожное происшествие. Его обстоятельства устанавливаются.
Водителям рекомендуют заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в дорожном заторе.
Ранее движение через мост под Каменском открыли после ремонта и больших пробок.