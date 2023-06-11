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Огромная пробка собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП 11 июня

11 июня 2023, 11:13
Фото: 1MI
Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 11 июня, сообщают онлайн-карты.

Из-за ДТП пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области». Затор протянулся в Миллеровском районе от 871 километра до 900 километра в сторону Москвы.

ГИБДД пока никак не комментировало дорожное происшествие. Его обстоятельства устанавливаются.

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Водителям рекомендуют заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в дорожном заторе.

Ранее движение через мост под Каменском открыли после ремонта и больших пробок.

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