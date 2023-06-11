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Оставшиеся без воды ростовчане жалуются на бездействие работников на Западном

11 июня 2023, 07:12
Фото: 1MI
Оставшиеся без воды ростовчане жалуются на бездействие работников на Западном
Жители Ростова на Западном, которые остались без горячей воды, пожаловались в соцсетях, как идут работы по ее восстановлению.

Так, очевидцы засняли разрытые участки возле домов. При этом на кадрах показано, что рабочих там нет.

Отмечается, что фотография была сделана на улице 2-я Краснодарская в субботу утром. Рабочих, по словам жителей, не видно и в другие дни.

Оставшиеся без воды ростовчане жалуются на отсутствие работ на ЗападномОставшиеся без воды ростовчане жалуются на отсутствие работ на Западном
Оставшиеся без воды ростовчане жалуются на отсутствие работ на Западном
Фото: Это Ростов
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Такая же картина наблюдается на проспекте Коммунистический возле дома №1. Только там вырыто пару котлованов. Но рабочих также не наблюдается.

«Так везде, где ведутся работы. Нету никого, но есть места где делают горячую воду, а есть, где отопление. Суть одна», — жалуется местный житель.

Ранее стало известно, что прокуратура начало проверку из-за отсутствия горячей воды в домах жильцов четырех районов Ростова. Все работы по восстановлению водоснабжения должны были закончится 7 июня. Но сроки были сорваны.

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