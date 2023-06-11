Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Так, очевидцы засняли разрытые участки возле домов. При этом на кадрах показано, что рабочих там нет.
Отмечается, что фотография была сделана на улице 2-я Краснодарская в субботу утром. Рабочих, по словам жителей, не видно и в другие дни.
Такая же картина наблюдается на проспекте Коммунистический возле дома №1. Только там вырыто пару котлованов. Но рабочих также не наблюдается.
«Так везде, где ведутся работы. Нету никого, но есть места где делают горячую воду, а есть, где отопление. Суть одна», — жалуется местный житель.
Ранее стало известно, что прокуратура начало проверку из-за отсутствия горячей воды в домах жильцов четырех районов Ростова. Все работы по восстановлению водоснабжения должны были закончится 7 июня. Но сроки были сорваны.