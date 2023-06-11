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Появилось видео пожара на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня

11 июня 2023, 09:35
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Появились кадры пожара на Сельмаше в Ростове 11 июня
В Ростове в микрорайоне Сельмаш огонь охватил резиновые покрышки, площадь возгорания составляет 80 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Ростове пожар произошел на улице Менжинского, 2. Там на территории завода вспыхнули резиновые покрышки. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. На место происшествия прибыли 36 спасателей и 11 единиц техники.

В сети появилось видео пожара. На нем видно, как густой дым распространяется по всей территории микрорайона.

Сельмаш в Ростове заволокло едким дымом из-за крупного пожара 11 июня
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Появились кадры пожара на Сельмаше в Ростове 11 июня
Видео: ГУ МЧС России по Ростовской области

Сейчас возгорание удалось локализовать.

Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности происшествия уточняются.

Ранее в Ростове пожар охватил старинный дом Тусузовой.

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