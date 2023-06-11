Появилось видео пожара на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В Ростове пожар произошел на улице Менжинского, 2. Там на территории завода вспыхнули резиновые покрышки. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. На место происшествия прибыли 36 спасателей и 11 единиц техники.
В сети появилось видео пожара. На нем видно, как густой дым распространяется по всей территории микрорайона.
Сейчас возгорание удалось локализовать.
Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности происшествия уточняются.
Ранее в Ростове пожар охватил старинный дом Тусузовой.