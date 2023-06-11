Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Случайный прохожий умер в Ростове на проспекте Шолохова. Параллельно с этим на улице произошло ДТП. Водитель «Жигули» влетел в Nissan. Молодой человек в это время проходил мимо. Ему резко стало плохо, он упал на землю, а позже умер.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Также туда прибыла скорая помощь.
Официальных подробностей инцидента пока не поступало. О состоянии непосредственных участников ДТП не сообщается.
Ранее в Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток.