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Прохожий испугался дорожной аварии и умер в Ростове

11 июня 2023, 15:49
Фото: 1MI
Прохожему стало плохо во время ДТП на Шолохова в Ростове
Прохожему стало плохо во время ДТП на Шолохова в Ростове, мужчина скончался на месте, рассказали в соцсетях очевидцы.

Случайный прохожий умер в Ростове на проспекте Шолохова. Параллельно с этим на улице произошло ДТП. Водитель «Жигули» влетел в Nissan. Молодой человек в это время проходил мимо. Ему резко стало плохо, он упал на землю, а позже умер.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Также туда прибыла скорая помощь.

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Официальных подробностей инцидента пока не поступало. О состоянии непосредственных участников ДТП не сообщается.

Ранее в Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток.

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