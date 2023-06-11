Случайный прохожий умер в Ростове на проспекте Шолохова. Параллельно с этим на улице произошло ДТП. Водитель «Жигули» влетел в Nissan. Молодой человек в это время проходил мимо. Ему резко стало плохо, он упал на землю, а позже умер.